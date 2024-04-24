مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12355.69 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 580 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والصقر للتأمين، والمطاحن الأولى، باتك، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، والتعمير، والبحر الأحمر، وأيان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 9.87% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وباتك، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، والمتطورة، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 365.84 نقطة ليقفل عند مستوى 26326.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.9 مليون سهم تقاسمتها 2833 صفقة.