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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سفيرة هولندا لدي المملكة جانيت ألبيردا والوفد المرافق لها زارت مدينة ينبع الصناعية، حيث استقبلهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع المهندس عبدالهادي الجهني.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات بين الهيئة الملكية في ينبع ومملكة هولندا وسبل تعزيز الحوار والتعاون بينهما، كما ناقش الجانبان عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وخلال زيارتها اطلعت سفيرة مملكة هولندا على مهرجان الزهور والحدائق الرابع عشر، وما يحتويه من برامج وفعاليات تسهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث يوفر فرصا استثمارية فريدة تجعله محفزا للاقتصاد المحلي.

وأشادت سفيرة هولندا لدى المملكة بالدور الريادي الذي تقوم به مدينة ينبع الصناعية في دعم المشروعات البيئية والمبادرات الخضراء، مؤكدة على الدور الهام لمثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة.