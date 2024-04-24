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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - عقد اجتماع اللجنة التنفيذية السابع عشر للمجلس العام عبر خاصية الاتصال المرئي، وخلال جدول الأعمال تم عرض تقرير نشاط عام 2023 وتقرير النشاط للربع الأول من العام الحالي والاطلاع على طلبات العضوية المقدمة مع بنود الاجتماع الاعتيادية الأخرى. وشهد الاجتماع عددا من الكلمات والحوارات مع مجموعة من خبراء الاقتصاد والقطاع المالي والمتخصصين وتبادل الخبرات والآراء، وركزت على رؤية المؤسسات المالية واستراتيجياتها الأساسية، وناقش تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي وممارسات الصناعة، فضلا عن مواجهة التحديات الجديدة في مجالات التنظيم، وإدارة المخاطر، وتصميم المنتجات، والحكومة.

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