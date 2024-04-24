شكرا لقرائتكم خبر مساعد وزير الموارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش خلال اجتماعه مع قيادات الفرع، أبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكل ما من شأنه خدمة المستفيدين، منوها بجهود الفرع لتحقيق مستهدفات وتطلعات الوزارة.
وتفقد خلال الزيارة، سير الأعمال في مبنى مكتب عمل الدمام الجديد، ومركز التأهيل الشامل للذكور، ووحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ودار الملاحظة الاجتماعية، والتوجيه الاجتماعي، مستمعا إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين.
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