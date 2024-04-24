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مساعد وزير الموارد

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- بواسطة أيمن الوشواش - مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، إسماعيل الغامدي، زار فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة لتجربة المستفيد رائد الجرباء، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد السماري، وعدد من قيادات الفرع.

وناقش خلال اجتماعه مع قيادات الفرع، أبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكل ما من شأنه خدمة المستفيدين، منوها بجهود الفرع لتحقيق مستهدفات وتطلعات الوزارة.

وتفقد خلال الزيارة، سير الأعمال في مبنى مكتب عمل الدمام الجديد، ومركز التأهيل الشامل للذكور، ووحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ودار الملاحظة الاجتماعية، والتوجيه الاجتماعي، مستمعا إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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