وكلاء وزارات التجارة

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها متابعة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السادس والستين، والمقرر عقده الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م، في قطر.
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