شكرا لقرائتكم خبر 11,787 فرصة وظيفية لخريجي «التدريب التقني» في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 11787 فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة «فرصة عمل لكل خريج»، وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (20) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تم تنفيذ (140) برنامجا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد (113) لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني كما تم توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغت (182) استبانة، وتوزيع استبانات لقياس رضا الخريجين بلغت (3641) استبانة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة، وبلغ عددها في شهر مارس الماضي (30) ملتقى ومعرضا بمختلف مناطق المملكة.

إحصائية التدريب التقني والمهني في مارس 2024: