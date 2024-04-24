شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف يحث الشركات المشغلة على زيادة رحلات الطائرات والقطارات للمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، منجزات وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وسير العمل بمشروعات هيئة الطرق بالمنطقة.

وأوضح أمير الجوف في لقاء بعنوان (منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الميزان)، أنه خلال اجتماعه مع وزير النقل أخيرا أكد على ضرورة حث الشركات المشغلة على زيادة أعداد الرحلات الجوية بين منطقة الجوف وباقي مدن المملكة، وكذلك زيادة رحلات قطار سار من محافظة القريات؛ مما سيكون له أثر اقتصادي كبير على الحركة التجارية والتنموية في المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أصبح منافسا عالميا من خلال المؤشرات التي تميزت بها المملكة، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تأتي ترسيخا لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل، والارتقاء بجودة الحياة في المملكة.

والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وقال أمير الجوف «إن منطقة الجوف تحظى بدعم كبير واهتمام بالغين من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- فقد دشنا خلال الأسبوع الحالي العديد من المشاريع التنموية للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال يصل إلى 287 كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 172 مليون ريال، والتي سيكون لها أثر كبير على المنطقة من جميع النّواحي، وتأتي هذه المشاريع التي سعدنا بتدشينها في منظومة الطرق لتضاف لتلك المشاريع وتكون رافدا من روافد التنمية وداعما أساسيا لنجاح المشاريع المختلفة، نظرا لما للطرق من أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وسوف تسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.

بعد ذلك ألقى مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس عتيق الشمري، كلمة شكر فيها سمو أمير منطقة الجوف، مؤكدا أن ليالي الجوف أصبحت حاضنة للأفكار والإبداع، التي تم من خلالها تقديم الكثير من المبادرات والمقترحات التي أصبحت تشاهد على أرض الواقع، وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكل عصب الاقتصاد الوطني، ويلعب دورا رئيسا في التنمية المستدامة.

بعدها استعرض مدير عام الإدارة العامة للتخصيص بوزارة النقل والخدمات اللوجستية سعود العريفي، المبادرات التي تعمل الوزارة على تطويرها بالمنطقة، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

وأعرب مدير مطار الجوف عبدالمحسن المضيان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على ما قدم سموه من دعم للمطار وزيادة الرحلات للمنطقة، وأضاف المضيان «إن العمل يجرى حاليا على استقطاب عدد من شركات الطيران وفتح وجهات جديدة».

بعدها ناقش سمو أمير الجوف مداخلات الحضور، وقدموا بعض المقترحات والملاحظات البناءة التي وجه سموه بدراستها وبلورتها في مبادرات؛ تمهيدا لوضع الترتيبات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين آل سلطان والمستشار الخاص لسموه، المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومديرو الإدارات الحكومية وجمع من المواطنين.