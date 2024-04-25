“موانئ”: إضافة خدمة الشحن “TPA” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة إيفرجرين (Evergreen) خدمة الشحن الملاحية الجديدة (TPA) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ الصين، والمحيط الهادئ، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري.

ويعكس ذلك تنامي الجهود التي تبذلها “موانئ” لرفع كفاءة الموانئ، وتطوير البنية التحتية، حيث شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام 2023م وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقًا لصيغة (BOT)؛ التي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120%، لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 11 ميناء إقليميًا ودوليًا تشمل: كيلانج الماليزي، وكاي ميب الفيتنامي، وهونج كونج، وتشينغداو، ونينغبو، وشنغهاي، وبانتيان في الصين، وتايبيه، وكاوشيونغ في تايوان، وأم قصر العراقي، وجبل علي الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6,000 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.