شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رؤية 2030.. 542 مليار ريال استثمارات أجنبية بالقطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي لرؤية 2030، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي حتى شهر مايو 2023، بلغت نحو 542 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي حتى مايو 2023 بلغت نحو 37%.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم جاء عبر 13 شركة تعليمية استقطبت في قطاع التعليم العام الأهلي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية استقطبت استثمارات أجنبية نوعية، تُسهم في تطوير قطاعات واعدة وتمكين نموها لتعظم من أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قطاعي الصناعة والتعليم.
وبحسب التقرير تسهم هذه الفرص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، بما يساعد
على خفض الواردات بنسبة %50، بالإضافة إلى تحفيز نمو الصادرات السعودية، بتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي حتى مايو 2023 بلغت نحو 37%.
96 مليارا قيمة فرص استثمارية مطورةنوه التقرير بتطوير فرص استثمارية صناعية بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال سعودي في قطاع الآلات والمعدات، فيما رفعت على منصة استثمر في السعودية.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم جاء عبر 13 شركة تعليمية استقطبت في قطاع التعليم العام الأهلي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية استقطبت استثمارات أجنبية نوعية، تُسهم في تطوير قطاعات واعدة وتمكين نموها لتعظم من أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قطاعي الصناعة والتعليم.
تنوع اقتصاديوأضاف التقرير أن هذه الاستثمارات تفتح أبوابًا جديدة للقطاعين: لتعزيز مساهمتها في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزز مساهمة القطاع الخاص بفاعلية في دفع عجلة التنمية، ليستحدث الوظائف ويعمل على تحفيز توطين الصناعات والتقنيات ونقل الخبرات العالمية.
وبحسب التقرير تسهم هذه الفرص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، بما يساعد
على خفض الواردات بنسبة %50، بالإضافة إلى تحفيز نمو الصادرات السعودية، بتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.