شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة قطار من ميناء الجبيل إلى الرياض الجاف.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل



وتضم الرحلة الأولى 59 حاوية و42 مقطورة محملة بأنواع مختلفة من البضائع التجارية، تشمل مواد صلبة وسائلة، لتُجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال النقل البري وخطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

طريق للعالمية يُعدّ ميناء الجبيل التجاري أحد أهم الموانئ على ساحل الخليج العربي، وبوابة الصادرات الأولى للمملكة، وذلك لموقعه الاستراتيجي القريب من العديد من المصانع العالمية الكبرى.



وتأتي هذه الرحلة كإنجاز هام يُضاف إلى سجل الإنجازات المميزة للمملكة في مجال النقل واللوجستيات، ويعكس التزامها بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.



ومن المتوقع أن تُسهم هذه الرحلات بشكل كبير في خفض تكاليف النقل وزيادة سرعة تسليم البضائع، ممّا يُعزز تنافسية المنتجات الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم السبت، أول رحلة قطار من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط البري بين مختلف مناطق المملكة وتطوير منظومة النقل اللوجستي.وتضم الرحلة الأولى 59 حاوية و42 مقطورة محملة بأنواع مختلفة من البضائع التجارية، تشمل مواد صلبة وسائلة، لتُجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال النقل البري وخطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.يُعدّ ميناء الجبيل التجاري أحد أهم الموانئ على ساحل الخليج العربي، وبوابة الصادرات الأولى للمملكة، وذلك لموقعه الاستراتيجي القريب من العديد من المصانع العالمية الكبرى.وتأتي هذه الرحلة كإنجاز هام يُضاف إلى سجل الإنجازات المميزة للمملكة في مجال النقل واللوجستيات، ويعكس التزامها بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.ومن المتوقع أن تُسهم هذه الرحلات بشكل كبير في خفض تكاليف النقل وزيادة سرعة تسليم البضائع، ممّا يُعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.