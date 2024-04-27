شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل حتى 29 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - خفض البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي حتى 29 أبريل الجاري بواقع 11.80 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند آخر إغلاق، ليكون عند مستوى 92.0134 روبلاً.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو بواقع 1.08 كوبيك، ليسجل 98.7187 روبلاً، فيما سجل اليوان الصيني 12.6347 روبلاً، بانخفاض قدره 3.69 كوبيكات.