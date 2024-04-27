شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: رؤية السعودية 2030 نموذج للتحول الاقتصادي عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاد العالمي بالرياض: "هذا الاجتماع أتى في لحظة فارقة ومهمة، ونحن هنا نحاول أن نوجد منصة دولية لتقديم الحلول في هذه اللحظة الراهنة".

وتابع: "نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي الذي أصبح في غاية الأهمية اليوم، والمملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في الاستقرار والتنمية.

وأضاف: "منذ ثمان سنوات انطلقت رؤية المملكة 2030، والتي أصبحت نموذجًا للتحول الاقتصادي، بوجود إطار شامل وعام للتنمة، وكانت النتائج مبهرة"

وأكد: "نجد أن الأنشطة غير النفطية قد نفذت أكثر من 50% من إجمالي الاقتصاد" المنتدى الاقتصادي بالرياض تستضيف مدينة الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.

