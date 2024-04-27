- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن Saudi House.. نافذة زوار المنتدى الاقتصادي العالمي على مشروعات المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعرّف مبادرة Saudi House إحدى الفعاليات المصاحبة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" الزوار على رحلة تحوُّل المملكة ومسيرتها الحافلة بالإنجازات والاتفاقيات والشراكات في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتضم مبادرة Saudi House التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط برعاية أرامكو السعودية, مجموعة من الأجنحة الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار في التراث والابتكار، إضافة إلى استعراضها لنجاحات المملكة ونظرتها المستقبلية في مختلف المجالات.
وتأتي مشاركة أرامكو السعودية عبر جناحها من أجل إلقاء الضوء على الحقبة الجديدة من استثمارات التقنيات عالية التقدّم في قطاع الطاقة من خلال سلسلة من الفعاليات.
وينقل جناح هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مرتاديه في تجربة تفاعلية فريدة يتعرفون فيها على دور المملكة كمنصة عالمية رائدة في تمكين الابتكار ودفعها نحو الأمام عبر تسخير التقنية.
وتشارك مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في فعالية Saudi House من خلال جناح مجلس شباب مسك، الذي يجمع القادة الشباب ويُبرز مساهماتهم في مجالات الاستدامة والابتكار والتأثير الاجتماعي، بمشاركة فنانين سعوديين من معهد مسك للفنون.
ويقدم المعرض الذي تنظمه "نيوم" عن مشروع ذا لاين للوفود المشاركة عرضاً تفاعلياً ولمحة عن الرؤية وتطور الأعمال في المدينة.
وتستقبل مبادرة Saudi House زوارها في منطقة "يا رياض"، يومي 28 و29 أبريل، من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً.
وتضم مبادرة Saudi House التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط برعاية أرامكو السعودية, مجموعة من الأجنحة الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار في التراث والابتكار، إضافة إلى استعراضها لنجاحات المملكة ونظرتها المستقبلية في مختلف المجالات.
Saudi Houseوتُعد Saudi House إحدى المبادرات المنبثقة من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وانطلقت لأول مرة خلال الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى في دافوس كلوسترز بسويسرا في يناير من العام الجاري، حيث تلقي المبادرة الضوء على جهود المملكة ودورها الريادي في مجالات الطاقة والابتكار في إطار حضورها الدولي وتحركاتها العالمية، كما تناقش أحدث الاتجاهات والموضوعات التي تهم المجتمع السعودي وتقود تحوله الاجتماعي والاقتصادي.
وتأتي مشاركة أرامكو السعودية عبر جناحها من أجل إلقاء الضوء على الحقبة الجديدة من استثمارات التقنيات عالية التقدّم في قطاع الطاقة من خلال سلسلة من الفعاليات.
مبادرة السعودية الخضراءوتستضيف مبادرة السعودية الخضراء جناح الاستدامة، حيث يمكن للزوار التعرف على جهود العمل المناخي التي تبذلها مختلف فئات المجتمع السعودي، والاطلاع على التقدم المحرز على صعيد تحسين جودة الحياة والحفاظ على المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة، في إطار الرحلة المستمرة نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول العام 2060.
وينقل جناح هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مرتاديه في تجربة تفاعلية فريدة يتعرفون فيها على دور المملكة كمنصة عالمية رائدة في تمكين الابتكار ودفعها نحو الأمام عبر تسخير التقنية.
وتشارك مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في فعالية Saudi House من خلال جناح مجلس شباب مسك، الذي يجمع القادة الشباب ويُبرز مساهماتهم في مجالات الاستدامة والابتكار والتأثير الاجتماعي، بمشاركة فنانين سعوديين من معهد مسك للفنون.
ويقدم المعرض الذي تنظمه "نيوم" عن مشروع ذا لاين للوفود المشاركة عرضاً تفاعلياً ولمحة عن الرؤية وتطور الأعمال في المدينة.
وتستقبل مبادرة Saudi House زوارها في منطقة "يا رياض"، يومي 28 و29 أبريل، من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً.