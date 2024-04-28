أمانة القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة ببلدية الخبراء تواصل جهودها لتجهيز المركز الحضاري بمركز الخبراء، حيث وصلت نسبة إنجاز العمل فيه مراحل متقدمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة ببلدية الخبراء تواصل جهودها لتجهيز المركز الحضاري بمركز الخبراء، حيث وصلت نسبة إنجاز العمل فيه مراحل متقدمة. وتقدر المساحة الإجمالية للمركز بـ 78.839 م2، فيما تبلغ مساحة المبنى 5.936 م 2، وبتكلفة إجماليه بلغت 14.5 مليون ريال، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسرح 360 مقعدا. وقد صمم المركز على أحدث طراز حضاري وبمواصفات عالية، ويشمل قاعة رئيسة وقاعة للمؤتمرات، وصالة متعددة الأغراض، إلى جانب مكاتب إدارية ومواقف تتسع لعدد 553 سيارة. ويعد المركز معلماً حضاريا بارزا في منطقة القصيم كونه يقع في مدخل الخبراء جنوب طريق المدينة المنورة السريع.

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