نيوم تطلع 52 مصرفا على الفرص الاستثمارية الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت نيوم مسؤولين في 52 مؤسسة مصرفية ومالية محلية وإقليمية وعالمية، لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع، والاطلاع على مستوى التقدم وآخر التطورات في مشاريعها الرئيسة المتمثلة في «ذا لاين»، و»أوكساچون»، و»تروجينا»، و»سندالة» وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، التي من المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام الحالي.

وشارك وفود المؤسسات المالية في لقاءات مركزة مع كبار المسؤولين في نيوم، اطّلعوا خلالها على تفاصيل المشروع وفرص الاستثمار المتوافرة، والبحث في الشراكات الاستراتيجية. إلى جانب التأكيد على التزام نيوم بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تضمن الجزء الرئيس من البرنامج زيارة ميدانية إلى مشروع مدينة «ذا لاين»، حيث اطّلع المشاركون على سرعة تقدم أعمال المرحلة الأولى ضمن المخططات الرئيسة للمدينة، إضافة إلى استعراض تفاصيل تصاميمها الحضرية الرائدة.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: «منذ انطلاق نيوم كمشروع عالمي فريد في رؤيته وطموحاته، ونحن نعمل على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة على مستوى العالم وفي مختلف القطاعات، حيث عقدنا كثيرا من الشراكات مع كبرى الشركات، وما زالت المشاريع ترحب بمزيد من الاستثمارات والشراكات مع تطور الأعمال وتقدمها».

وأضاف: «يوفر نطاق نيوم الواسع وخبراتها المتعددة فرصا تجارية مميزة أمام المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الرائدة، التي سعدنا بدعوة ممثلين عنها إلى نيوم أخيرا لمناقشة سبل التعاون، والتأكيد على ترحيب نيوم بجميع الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، والإسهام معنا في رؤيتنا الطموحة ومشاريعنا النوعية».

واستقطب الحدث ممثلين عن 24 بنكا ومؤسسة مالية عالمية، من: ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية. إضافة إلى 13 مصرفا إقليميا من: قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، و15 مؤسسة مالية من المملكة العربية السعودية.

وكانت نيوم قد أعلنت ـ العام الماضي ـ أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، لتوسعة مجتمعاتها السكنية المخصصة للعمال بقيمة إجمالية تزيد على 21 مليار ريال. كما أعلنت شراكة مع شركة «دي إس في» العالمية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات لوجستية في نيوم. وقد لاقت تطورات وشراكات نيوم الأخرى صدى إيجابيا من قبل الحضور في الحفل الخاص بجولة «اكتشف نيوم» التعريفية في الصين، والتي أُقيمت في وقت سابق من هذا الشهر في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، بحضور أكثر من 500 من كبار قادة الأعمال والصناعة.