شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر حفل اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها العاصمة الرياض مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024، وبحضور وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الاحتفال، وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر.

وفور وصول سموه منصة الحفل عزف النشيد الوطني السعودي، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.

كلمة خادم الحرمين

عقب ذلك ألقى سمو أمير منطقة الرياض، كلمة خادم الحرمين الشريفين نيابة عنه -حفظه الله-، وقال فيها: تمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة لنستذكر معا المسيرة المباركة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية طيلة 50 عامًا، تجسدت فيها قيم التضامن الإنساني عبر التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، لما حققته من نجاح وأثر تنموي في مجتمعاتنا الإسلامية، يعود فضله إلى الله تعالى أولًا، ثم إلى تعاون الدول الأعضاء ودعمها وإسهاماتها في إنجاح مسيرة المجموعة والعمل على تحقيق مستهدفاتها وإستراتيجياتها الرامية إلى التنمية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.



وأضاف سموه: وفي هذا الإطار تدعو المملكة الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المجموعة من أجل تمكينها من أداء دورها، وتلبية تطلعات الشعوب الإسلامية إلى أن تكون عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في مستقبل البشرية ونهضتها.

مبادئ التضامن الإسلامي

وبعد ذلك ألقى وزير المالية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة حفل اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك، وأكد فيها أن البنك يعطي صورة عملية للتضامن بين الدول الإسلامية، وقال: "وبعد مضي نصف قرن، نقف شهودًا على ما حققه البنك من إنجازات بفضل من الله، ثم نتيجة للجهود المبذولة والدعم الكبير الذي يحظى به".

وأشار إلى استمرار المجموعة في مواكبة التغيرات والتطورات من خلال تطوير أدواتها وأسلوب عملها، حتى أصبحت مجموعة متكاملة تقدم حلولًا تمويلية لكل المجالات التي تلامس حياة الإنسان وتسهم في الحد من الفقر وتحقيق المكاسب التنموية الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة من خلال دعمها الثابت لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تفخر المملكة كونها دولة المقر.

وقدم الشكر لأصحاب السمو والمعالي الذين أسهموا فيما حققته هذه المؤسسة العريقة من نجاح، ولجميع العاملين والمساهمين فيها والمتعاونين معها من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

إضافة إلى الدول الأعضاء ومحافظي البنك ومؤسساته التابعة على جهودهم الدؤوبة في دعم مسيرة المجموعة.



مشهد التنمية العالمية

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر: "بينما نكتب التاريخ في مدينة الرياض، أود اليوم أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، على الرعاية الكريمة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 في الرياض، والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي للبنك والاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف: "خلال العقود الخمسة الماضية، سجلت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حضورًا بارزًا في مشهد التنمية العالمية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولتها المجموعة مبلغ 182 مليار دولار من خلال أكثر من 12 ألف مشروع موجهة لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمئات الملايين من الأشخاص في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة وفي المجتمعات المسلمة حول العالم، وذلك بفضل الدعم المستمر والثابت للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى.

وتابع رئيس البنك الإسلامي للتنمية: إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024، وكذلك احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك، تمنحنا جميعا الفرصة للتأمل في الماضي ورسم مستقبلنا بمزيد من العزم.



تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية

This is a Twitter Status ينظم عددًا من الفعاليات على هامش "This is a Twitter Status"This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)

وتأتي احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا من الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.

وشهدت الاجتماعات السنوية التي أقيمت بمشاركة وزراء المالية من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمنظمات غير الحكومية، إقامة الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الإسلامية والفرص المستقبلية.

كذلك تضمنت الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة.