شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرباح البنك الأهلي السعودي تتجاوز 5 مليارات ريال في 3 أشهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي، الذي يعد أكبر البنوك المدرجة في السوق السعودي من حيث الأصول، في الربع الأول من العام الجاري بـ 0.3 بالمئة إلى 5.04 مليار ريال (حوالي 1.34 مليار دولار)، بالمقارنة مع أرباح بـ 5.02 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول ” إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع في صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 0.4 بالمئة نتيجة لإرتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4 بالمئة إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات الغير تشغيلية الأخرى بالصافي. قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب البيان، فقد بلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.82 ريالا، مقابل 0.81 ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال البنك، إنه تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة 5,944,542 الف (2023: 5,950,573 الف).

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.4 بالمئة خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023 وذلك حصيلة لإرتفاع محفظة التمويل بنسبة 3.9 بالمئة نتيجة لإرتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 2.5 بالمئة معتمدة بشكل اساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بنسبة 4.4 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 5.6 بالمئة كان هذا مقترنًا بإرتفاع في محفظة الإستثمارات بنسبة 2.4 بالمئة.

وبحسب البيان، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.2 بالمئة خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023.