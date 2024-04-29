بعد توحيد تاريخ صرف رواتب المتقاعدين.. رسائل من البنوك بشأن الأقساط الشهرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأت بعض البنوك، في إرسال رسائل تنبيه على العملاء المقترضين بشأن الأقساط الشهرية من الرواتب وذلك للمتقاعدين بعد توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية والمستفيدين كافة.

وجاء في نص الرسائل التي تناقلها بعض المواطنين: “عميلنا العزيز، تماشيا مع التعليمات الصادرة بخصوص تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين نفيدكم بتعديل موعد خصم الأقساط الشهرية لليوم الأول من كل شهر ميلادي”.

وكان راتب شهر أبريل قد تم إيداعه في الحسابات وخصم الأقساط البنكية في 25 أبريل الحالي بينما سيتم إيداع راتب مايو بعد ستة أيام وبالتحديد في تاريخ واحد من الشهر لتوحيد المواعيد.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين كافة، المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وصرفها بداية كل شهر ميلادي بدءاً من 1 مايو 2024م.

وبيَّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.