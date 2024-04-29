شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. أسهم البنك التجارى وطلعت مصطفى تقود صعود المؤشر الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه القوي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين، وقاد صعود المؤشر أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإيديتا للصناعات الغذائية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.22% ليصل إلى مستوى 25432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.97% ليصل إلى مستوى 30975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 10945 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 5734 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 8168 نقطة، فيما انخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 7420 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، وسماد مصر (ايجيفرت).

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.045 مليون وثيقة بدلًا من 3.040 مليون وثيقة.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتا المصرية لنظم التعليم الحديثة، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 10 ملايين سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.3 مليون سهم، 300 سهم، 18.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 1825 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، إذ حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 19%.

حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 875.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 737.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18.73%، وبلغ صافي الربح 148.9 مليون جنيه مقارنة مع 105.1 مليون جنيه بنسبة نمو 41.73%.

كما حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 664.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 440.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 50.9%، وبلغ صافي الربح 166.4 مليون جنيه مقارنة مع 35.1 مليون جنيه بنسبة نمو 374.5%.

وبالنسبة لقطاع البنوك، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 220.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 210.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.1%، وبلغ صافي أرباح الربع الأول 6 مليارات جنيه مقارنة مع 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 179.7%.

فيما حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، إيرادات بلغت 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 13.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 84.85%، وبلغ صافي خسارة الربع الأول 2.8 مليون جنيه مقارنة مع 3 ملايين جنيه بنسبة نمو 8.75%.

في سياق آخر أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء 10 ملايين سهم خزينة من موارد الشركة الذاتية، على أن يتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح، وفقًا للسعر المتداول اعتبارًا من 29 أبريل 2024.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن شراء 2.6 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وذلك في إطار خطة الشركة لشراء عدد 2.9 مليون سهم من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية من السوق المفتوح كأسهم خزينة.