شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 88.50 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا أو 1.1 % إلى 88.50 دولارا للبرميل قبل أن تصعد إلى 88.55 دولارا، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1% إلى 83.01 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو، وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7 %في اثني عشر شهرا حتى مارس، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%.

ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة؛ الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادى والطلب على النفط، وفي المقابل يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ويجعل صعودُ الدولار النفط أعلى ثمنت لحائزي العملات الأخرى.