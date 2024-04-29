شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-4-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.68 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.62 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.64 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.