شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء تكشف تطورات أسعار الحديد والصلب فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، استقرار أسعار حديد التسليح في الأسواق عند نفس مستويات بداية شهر أبريل 2024، حيث تعلن الشركات أسعارها بشكل شهري للتجار والموزعين، وجرى إعلان أسعار شهر أبريل والتي شهدت هبوط ملحوظ ونترقب أسعار شهر مايو 2024.

وقال الزيني، إن سعر الطن للمستهلكين بالنسبة لشركة عز يتراوح بين 41.5 ألف إلي 42 ألف جنيه بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار بعد خفض أسعاره تسليم أرض المصنع إلي 40700 جنيه للطن.

وأضاف أن أسعار شركة السويس للصلب الكرام منذ مطلع شهر أبريل تم خفضها إلي 40500 جنيها تسليم أرض المصنع للتجار ويصل المستهلك بعد إضافة التكاليف تقريباً 41300 جنيه تقريباً.



وأشار الزيني إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.