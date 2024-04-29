شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يصدر دراسة "تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة جديدة بعنوان"تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19"، ضمن عدد مارس 2024 ، من إعداد د/ داليا إبراهيم المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، ود/ أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على المصادر المختلفة لتمويل التنمية، وتحليل الممارسات والتحديات الحالية التي تواجه تمويل أهداف التنمية المستدامة في السياق المصري فضلاً عن تحديد السيناريوهات المحتملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة بعد تأثيرات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق المنهجية الكينزية ونموذج الفجوة التمويلية.

وأكدت الدراسة على أهمية تحسين إدارة المالية العامة الحكومية كمدخل للتنمية المستدامة الشاملة، والاعتماد على مصادر التمويل غير التقليدية من خلال زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء والزرقاء وسندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وضع استراتيجيات لإدماج القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال توفير الحوافز الضريبية، والحد من التعقيد وخفض تكاليف الامتثال، فضلا عن تطوير أدوات مبتكرة للشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات الادخار المحلي، وإدارة مخاطر الكوارث بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ودعم دور القطاع العام من خلال تعزيز الموازنة والسياسات المالية الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير نظام بيئي مالي مدعوم بمخصصات مالية وتعبئة الإيرادات المحلية بكفاءة.

واقترحت الدراسة إنشاء وحدة تنسيق مركزية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى الحكومة الوطنية، وإنشاء منصة لأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص، بمشاركة جميع أطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لتخطيط أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إنشاء مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة لجمع البيانات المتعلقة بتلك الأهداف بانتظام بالتعاون مع الوحدات والمنظمات الحكومية ذات الصلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه وهي تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.