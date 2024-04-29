شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها العقارات بنسبة 8.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.5%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 5.8%، 5.5%، على التوالي، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 3.8%، 3.7%، على التوالي.

وقفز قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.4%، وزادت قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.4%، 2.2%، 2%، على التوالي، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.7%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 648.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.86%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 30.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 289.5 ألف جنيه، 975.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 26011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 11197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8376 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 7484 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1584 نقطة.