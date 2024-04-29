شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار القومى ينفى ماتردد حول منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بأن ماتم نشره عن منح البنك قرض بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر هو خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، مضيفًا أن ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من اكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لاعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ متابعًا أن أي إجراء يتم في البنك لابد أن يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أن يتفق مع خطة الهيكلة.

وأكد نجم أن بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ عن عمليات الاقراض لأي جهة من جهات الدولة، موضحًا أن البنك حاليًا يمر بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب البنك دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث يتم فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.



