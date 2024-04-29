شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار والذهب يفقد 200 جنيه.. وقريبا وقف تخفيف الأحمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار الاقتصادية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 من ابرزها ، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.57 للشراء، 47.67 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.60 للشراء، 47.70 جنيه للبيع، أما في بنك البركة سجل 47.55 للشراء، 47.65 جنيه للبيع.



من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين (الشركات)، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.



وشهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الاثنين هبوط جديد بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية ليصبح إجمالي انخفاض الذهب 180 جنيها.

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

واستعرضت النشرة خطة وقف تخفيف الأحمال أصبح الشغل الشاغل للحكومة المصرية ممثلة في وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، الجميع يعمل على مدار الساعة ويسابقون الزمن لسرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع الأعباء عن المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الشديد المتوقع خلال أشهر الصيف، وأكدت مصادر بأن هناك مؤشرات قوية بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسابيع