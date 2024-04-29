شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح استعلام القبول المبدئى وموعد امتحان وظائف وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو المقبل وتستمر حتى 5 يونيو المقبل.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال https://jobs.caoa.gov.eg/.