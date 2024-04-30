القصبي يبحث مع وزراء 3 دول نقل المعرفة والخبرات النوعية

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والتقـى القصبـي كل مـن وزيـر التجـارة والصناعـة الماليـزي تنكـو ظفـرول عبدالعزيـز، ووزيـر التجـارة والصناعـة والطاقـة الكوري الدكتور آهن دوكجون، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة التنزانـي الدكتـورة أشـاتو كيجاجي، لبحث سـبل تعزيز التبادل التجـاري مع بلدانهم، ونقـل المعرفـة والخبـرات النوعية .
كمـا اجتمـع وبمشـاركة نائب وزير التجـارة الدكتورة إيمـان المطيـري، مـع عمدة الحـي المالـي لمدينـة لنـدن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيـه بـي موللـر ميرسـك القابضـة روبـرت ميرسـك أوجـال، تناولـوا فيـه آفـاق الشراكة لتعزيز جهود التنمية المستدامة، والتعاون في مجال البنيـة التحتيـة اللوجسـتية والشحن لتعزيز مكانة المملكة كمركـز تجـاري إقليمي.
لقاءات الوزير القصبي
- وزير التجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عبدالعزيز.
- وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوكجون.
- وزير الاستثمار والصناعة والتجارة التنزاني الدكتورة أشاتو كيجاجي.
- عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة »إيه بي موللر ميرسك« القابضة روبرت ميرسك.
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