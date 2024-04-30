شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من شم النسيم.. واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار آخر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الاحتفالات والأعياد في مصر عادة بمجموعة من العادات والأكلات، ومن بينها شم النسيم الذي يكثر فيه الإقبال على تناول البيض والأسماك المملحة وخاصة الرنجة والفسيخ.

وقبل أيام من الاحتفال بأعياد شم النسيم، يرصد ”الخليج 365” تطور واردات مصر من اسماك الرنجة بنهاية العام الماضي 2023، حيث قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي واردات مصر من "سمك السردين ورنجة صغيرة أو اسبرط مجمد" بنحو 14 مليون و430 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى ديسمبر عام 2023، بينما كانت 12 مليون و513 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو مليون و917 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن عمان كانت في صدارة قائمة الدول التي استوردت منها مصر الرنجة في الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 11 مليون و807 ألف دولار خلال عام 2023، يليها اسبانيا بقيمة بلغت مليون و306 ألف دولار، ثم مورتانيا بقيمة 386 ألف و821 دولار، وأيضا دولة اليابان بقيمة بلغت 431 ألف و218 دولار، وواردات من اليمن بقيمة 217 ألف دولار، والمغرب بقيمة 133 ألف دولار.

وفي العام الماضي، شملت قائمة الدول الأكبر تصديرا لمصر من الرنجة كلا من عمان بقيمة 8 ملايين و683 ألف دولار بنهاية عام 2022، يليها اليمن بقيمة مليوني و473 ألف دولار، والإمارات بقيمة 367 ألف و679 دولار.