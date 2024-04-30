شكرا لقرائتكم خبر عن أونكتاد تنظم ندوة حول أهمية صادرات السلع للاقتصادات النامية 7 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ندوة عبر الانترنت يوم 7 مايو المقبل بشكل مشترك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت أونكتاد UN Trade and Development عبر موقعها الرسمي أنه في أكتوبر 2023، أطلقت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) طبعة جديدة من تقرير السلع والتنمية بعنوان "التنويع الشامل وانتقال الطاقة".



ويسلط هذا التقرير الضوء على أن معظم البلدان النامية تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، ونتيجة لذلك، فهي عرضة للصدمات مثل التقلبات في أسعار الصرف، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والأوبئة، والصراعات.



ونتيجة لذلك، فإن ما يسمى بالبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية تعاني من تقلب الدخول وبطء النمو في الإنتاجية. كما يؤثر النطاق المحدود من السلع الأساسية المصدرة على الإيرادات العامة وإمكانية الاستثمار في التنمية المستدامة.

ويتناول تقرير السلع والتنمية 2023 قضايا مختلفة بما في ذلك التنويع الشامل، وتحول الطاقة، والسياسات الصناعية الخضراء. وفيما يتعلق بالبلدان الأعضاء التي تغطيها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، هناك العديد من المواضيع المثيرة للاهتمام مثل التنويع الاقتصادي، وعدم المساواة، والسياسات الصناعية الخضراء.



اضافت أونكتاد أن الهدف الرئيسي من الندوة عبر الإنترنت هو إعلام المشاركين بالنتائج والرسائل الرئيسية لتقرير السلع والتنمية 2023 ،حيث تعد هذه الندوة عبر الإنترنت أيضًا فرصة لتلقي التعليقات على التقرير والسعي للحصول على إرشادات حول القضايا التي يمكن استكشافها في التقرير القادم. التقارير.