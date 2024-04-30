شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفراخ والبيض استقرار ملحوظ في الأسواق اليوم الثلاثاء بعد هبوط واضح على مدار الأيام القليلة الماضية وفيما يلي نستعرض تطورات سوق الفراخ والبيض بمصر

الفراخ اليوم في الأسواق

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 81 و82 جنيها.

سعر الفراخ الساسو بين 88 و89 جنيها.

كتكوت أبيض تسليم المزرعة 29 جنيها.

كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيها.

فراخ أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 74 إلى 76 جنيها.

انخفاض البيض



كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين بنسبة 31.3% حيث سجلت الأسعار حاليًا 143 جنيها للكرتونة الأبيض مقابل 185 جنيها خلال شهر رمضان.



