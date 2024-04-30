الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع خسائر «الفخارية» 573.4% إلى 59 مليون ريال في 2023

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الفخارية» 573.4% إلى 59 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية بنسبة 573.4 % في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجلة صافي خسارة قدره 58.99 مليون ريال، مقارنة بـ8.76 مليون ريال في العام 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ ,46,416,761 ريال.
ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا