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تراجع خسائر «تكوين» 84.5% إلى 4 ملايين ريال في الربع الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «تكوين» 84.5% إلى 4 ملايين ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات بنسبة 84.5% في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة بنحو 3.997 مليون ريال، مقارنة بـ 25.757 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تراجع تكاليف الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وخسائر الشركات الشقيقة بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الايرادات وتراجع تكاليف الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وخسائر الشركات الشقيقة وتكاليف التمويل بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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