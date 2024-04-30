شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجم للأغذية» توقع اتفاقية ملزمة لشراء 23% من أسهم «بلدي للدواجن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المنجم للأغذية توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة، لشراء 1.511.100 سهم تمثل نسبة 23% من أسهم شركة بلدي من مساهمين كبار في الشركة بسعر شراء قدره 120 ريالا للسهم الواحد بإجمالي 181.332 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الاتفاقية التي وقعتها أمس تخضع لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، فيما ستنفذ الشركة الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة.

وأضافت أن عند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية الشركة 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي. سيتم تمويل الصفقة ذاتيًا بشكل جزئي من قِبَل الشركة وجزئيًا من مصادر خارجية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 6 مارس الماضي توقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين حاليين في شركة بلدي للدواجن للتجارة.