شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2320.54 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 % مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون: "بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة أربعة % حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعاء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5 % في هذا الاجتماع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام ويرجحون حدوثه في نوفمبر في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 26.72 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4 % إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.

وخسر البلاديوم واحدا % إلى 964.25 دولار للأوقية.

