شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة برنامج رواد الاستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة "برنامج رواد الاستدامة" وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والمقام تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية في الرياض.
وتبرز هذه المبادرة الرائدة مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات الرائدة عبر القطاعات الحيوية، وهو ما يعد جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة مع جهودها الحثيثة.
وفي إطار برنامج رواد الاستدامة، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم "رواد" الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم. ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.
وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.
ويمثل إطلاق مبادرة رواد الاستدامة فصلاً جديدًا في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
ووقعت 19 شركة تعهد الاستدامة وانضمت إلى برنامج رواد الاستدامة، وهي: أرامكو، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، وأكوا باور، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول، وبنك الرياض، ومجموعة stc، وموبايلي، وزين، والبحر الأحمر الدولية، وروشن، والشركة الوطنية للإسكان، والمراعي، وصافولا، وشركة العليان المالية، ومجموعة السليمان.
وتبرز هذه المبادرة الرائدة مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات الرائدة عبر القطاعات الحيوية، وهو ما يعد جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة مع جهودها الحثيثة.
مواجهة التحديات البيئيةتعد المبادرة جزءًا لا يتجزأ من نهج المملكة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي إطار برنامج رواد الاستدامة، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم "رواد" الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم. ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.
19 شركةواحتفل بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة رائدة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة د. ماجد القصبي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، بحضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.
وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.
مبادرة رواد الاستدامةوتؤكد مبادرة رواد الاستدامة على روح التعاونية للقطاعين العام والخاص في المملكة وبما يتماشى مع الأهداف العالمية بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث سيلتزم رواد الاستدامة بتحويل ممارسات الاستدامة لثلاث شركات أخرى على الأقل داخل المملكة، بهدف خلق تأثير اقتصادي مضاعف مما يجعلها لحظة جوهرية في رحلة التنمية المستدامة للمملكة.
ويمثل إطلاق مبادرة رواد الاستدامة فصلاً جديدًا في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
أهداف البرنامجتهدف برنامج رواد الاستدامة إلى تعزيز بيئة تعاونية حيث توفر الشركات الرائدة في القطاعات الرئيسية التدريب والموارد لتعزيز ممارسات الاستدامة داخل صناعاتها. وتعد هذه المبادرة هي جزء من التزام المملكة الأوسع بالاستدامة البيئية والتنويع الاقتصادي.
ووقعت 19 شركة تعهد الاستدامة وانضمت إلى برنامج رواد الاستدامة، وهي: أرامكو، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، وأكوا باور، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول، وبنك الرياض، ومجموعة stc، وموبايلي، وزين، والبحر الأحمر الدولية، وروشن، والشركة الوطنية للإسكان، والمراعي، وصافولا، وشركة العليان المالية، ومجموعة السليمان.