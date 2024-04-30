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شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليار دولار قيمة 53 اتفاقية بمنتدى القطاع الخاص لـ«الإسلامي للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد منتدى القطاع الخاص الذي نظمته مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة من 28 -30 أبريل توقيع 53 اتفاقية بقيمة 6.486 مليار دولار.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية لمرور 50 عاما على إنشاء البنك، تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها المملكة العربية السعودية - من خلال تعزيز خدماتها للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعزيز رؤية المملكة لعام 2030.
واستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، تمويل القطاع الخاص، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر.
علاوةً على ذلك، فإن المنتدى بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع اقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها خلال الجلسات، وأيضاً قدم عروض لفرص التجارة والاستثمار.
وتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات حوارية ومناقشات حول الأنشطة والأدوار والدعم الذي يتم توفيره لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.
وشهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.
ورحب د. محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع المشاركين في الدورة الثانية عشرة من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تنعقد على هامش الاجتماعات السنوية التاسعة والأربعين لمجموعة البنك.
ووجه الشكر للمشاركة في المنتدى والذي تخللته (17) فعاليةً وأكثرَ من (60) متحدثٍ و (32) عارضاً وأكثر من (2000) مشاركٍ يمثلون ثمانين (80) بلداً.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إن الاستدامة والتنمية هما المحور الأساسي لأنشطتنا".
وتابع: “لقد أظهرت النسخة الحادية عشرة من منتدى القطاع الخاص إمكانات القطاع الخاص كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال إلى مناقشات هادفة وتعاون في تحقيق المرونة الاقتصادية وتسهيل نمو الأعمال.
وأضا: على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، اعتمدنا إجماليًا تراكميًا قدره 75 مليار دولار.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية لمرور 50 عاما على إنشاء البنك، تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها المملكة العربية السعودية - من خلال تعزيز خدماتها للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعزيز رؤية المملكة لعام 2030.
واستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، تمويل القطاع الخاص، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر.
علاوةً على ذلك، فإن المنتدى بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع اقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها خلال الجلسات، وأيضاً قدم عروض لفرص التجارة والاستثمار.
وتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات حوارية ومناقشات حول الأنشطة والأدوار والدعم الذي يتم توفيره لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.
وشهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.
ورحب د. محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع المشاركين في الدورة الثانية عشرة من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تنعقد على هامش الاجتماعات السنوية التاسعة والأربعين لمجموعة البنك.
تمويل المشاريع الاستثماريةقال الجاسر: "نبذل قصارى جهدنا من أجل دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والعمليات التجارية وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات".
ووجه الشكر للمشاركة في المنتدى والذي تخللته (17) فعاليةً وأكثرَ من (60) متحدثٍ و (32) عارضاً وأكثر من (2000) مشاركٍ يمثلون ثمانين (80) بلداً.
حضور متميزفي كلمته الافتتاحية، قال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن منتدى القطاع الخاص قد شهد حضورا متميزا من شركائنا في القطاعين العام والخاص
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إن الاستدامة والتنمية هما المحور الأساسي لأنشطتنا".
فرص التمويل المشتركوأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لجمع شركائنا في القطاع الخاص والممولين الآخرين لسد فجوة التمويل المستدامة. آمل أن نكون قادرين على تقديم فرص التمويل المشترك المتاحة للقطاع الخاص. إن من أهدافنا الأساسية هو تقديم حلول تم تطويرها لمواجهة التحديات ومناقشة الحلول الممكنة الأخرى في التنمية المستدامة".
وتابع: “لقد أظهرت النسخة الحادية عشرة من منتدى القطاع الخاص إمكانات القطاع الخاص كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال إلى مناقشات هادفة وتعاون في تحقيق المرونة الاقتصادية وتسهيل نمو الأعمال.
وأضا: على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، اعتمدنا إجماليًا تراكميًا قدره 75 مليار دولار.