شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار «الفيدرالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2284.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2 % أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. انخفاض أسعار الذهب انخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2293.10 دولار للأوقية.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 %.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 26.37 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2 % إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.

