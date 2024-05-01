شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: اكتمال الاستحواذ على 10% من «فالي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول، إن مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار قد أكمل عملية الاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة بتاريخ 21/10/1445هـ الموافق 30/04/2024م.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) آخر التطورات عن توقيع مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة.وقالت الشركة في بيان على تداول، إن مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار قد أكمل عملية الاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة بتاريخ 21/10/1445هـ الموافق 30/04/2024م.