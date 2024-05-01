شكرا لقرائتكم خبر عن 227.49 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن النقد المتداول خارج المصارف بلغ في شهر مارس الماضي نحو 227.491 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9.6%، مقارنة بـ 207.553 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، ان النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس شهري في مارس الماضي بنسبة 4.4%، مقارنة بـ 217.976 مليار ريال في فبراير الماضي. النقد المتداول خارج ساما وفقا للنشرة فإن النقد المتداول خارج البنك المركزي بلغ في شهر مارس الماضي نحو 252.186 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8.8%، مقارنة بـ 231.833 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب النشرة فإن النقد المتداول خارج البنك المركزي ارتفع على أساس شهري بنسبة 5%، مقارنة بـ 240.148 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن النقد لدى المصارف بلغ في شهر مارس الماضي نحو 24.695 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 1.7%، مقارنة بـ 24.281 مليار ريال في الشهر المماثل من 2023، بينما ارتفع بنسبة 11.4%، مقارنة بـ 22.171 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.