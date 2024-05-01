شكرا لقرائتكم خبر عن 181 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بـ10 مليارات ريال خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 -27 أبريل 2024م , 181.035.000 عملية، بقيمة 10.851.631.000 ريال، مقابل 10.138.768.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.008.000 بقيمة 540.555.000 ريال. مبيعات نقاط البيع بلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.350.000 بقيمة 304.062.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 156.000 بقيمة 164.771.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.038.000 بقيمة 200.637.000 ريال.

وبحسب النشرة بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.805.000 بقيمة 792.107.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.383.000 بقيمة 706.733.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 928.000 بقيمة 225.216.000 ريال.

وأشارت النشرة إلى أن عدد العمليات في الفنادق بلغ 621.000 بقيمة 261.263.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.000.000 بقيمة 70.888.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 165.000 بقيمة 213.598.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.058.000 بقيمة 1.307.238.000 ريال.

وأفادت النشرة بأن عدد العمليات في الترفيه والثقافة بلغ 2.356.000 بقيمة 214.277.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.822.000 بقيمة 1.646.082.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.140.000 بقيمة 1.731.175.000 ريال.

ولفتت إلى أن عدد العمليات في الاتصالات بلغ 1.110.000 بقيمة 91.427.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.387.000 بقيمة 669.030.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26.709.000 بقيمة 1.712.572.000 ريال. نقاط البيع في المدن وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 57.298.000 بقيمة 3.741.177.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.958.000 بقيمة 394.066.000 ريال.

في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.321.000 بقيمة 402.195.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.041.000 بقيمة 204.445.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.181.000 بقيمة 166.724.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.721.000 بقيمة 130.300.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.203.000 بقيمة 250.131.000 ريال.

ووفقا للنشرة بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.062.000 بقيمة 335.030.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.321.000 بقيمة 402.195.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.355.000 بقيمة 1.541.441.000 ريال.

وبحسب النشرة بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 62.165.000 بقيمة 3.119.512.000 ريال.

