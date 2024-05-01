أمير نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - جلوي بن عبدالعزيز، يرعى اليوم، حفل توقيع عقود مشاريع بلدية جديدة لأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، بتكلفة إجمالية تتجاوز 607 ملايين ريال، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلوي بن عبدالعزيز، يرعى اليوم، حفل توقيع عقود مشاريع بلدية جديدة لأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، بتكلفة إجمالية تتجاوز 607 ملايين ريال، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز. وتشمل المشروعات التي سيتم توقيع عقودها 33 مشروعا، منها مشروعات لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بمدينة نجران، ومشروعات السفلتة وأرصفة وإنارة عدد من الطرق الرئيسة والمخططات السكنية، وتحسين وتجميل المداخل والميادين، وإعادة تأهيل عدد من الطرق.

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