شكرا لقرائتكم خبر 16 مطارا سعوديا تحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة تجمع مطارات الثاني إنجازا جديدا ضمن منجزات منظومة الطيران المدني، بحصول 16 مطارا من مطاراتها على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل (ACEA) لـ2024. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المستمرة من الهيئة العامة للطيران المدني على مستوى التنظيم والرقابة، وتتويجا لجهود شركة تجمع مطارات الثاني على المستوى التشغيلي لتقديم أرقى الخدمات وأفضل التجارب للمسافرين. قال الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، إن الشركة ركزت على 3 مجالات رئيسة تتضمن فهم العميل، وبناء استراتيجية واضحة قائمة على احتياجات المسافر، وقياس مدى التحسن عن طريق تتبع مؤشرات الأداء الرئيسة في جميع مناطق رحلة المسافر، وهو ما أثمر عن الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل.

ونوه مسرحي بالتزام شركة تجمع مطارات الثاني بالتحسين المستمر لتجربة المسافرين وسعيها نحو تحقيق كل الأهداف التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني، معربا عن تمنياته بالتوفيق لكل المسهمين في هذا الإنجاز، ومؤكدا مواصلتهم لحصد مزيد من التفوق والامتياز في تحسين تجربة السفر عبر المطارات. الاعتماد نتيجة: فهم العميل.

بناء استراتيجية واضحة قائمة على احتياجات المسافر.

قياس مدى التحسن عبر تتبع مؤشرات الأداء في جميع مناطق الرحلة. المطارات هي: مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم.

مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع.

مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان.

مطار الطائف الدولي.

مطار أبها الدولي.

مطار حائل الدولي.

مطار نجران الدولي.

مطار الملك سعود بن عبد العزيز بالباحة.

مطار الجوف الدولي.

مطار وادي الدواسر.

مطار الدوادمي.

مطار رفحاء.

مطار شرورة.

مطار طريف.

مطار القريات.

مطار بيشة.

كانت هذه تفاصيل خبر 16 مطارا سعوديا تحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.