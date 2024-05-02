شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12352 نقطة، وبتداولات بلغت 6.553 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 254.591 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.753 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 120 شركة ارتفعت أسهم 120 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 103، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، وريدان، والتعاونية، والصناعات الكهربائية، وميدغلف للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكيميائية، ومرافق، وزجاج، وساسكو، وشاكر، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 26457 نقطة، وبتداولات بلغت 77.092 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.509 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.639 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.