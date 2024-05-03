شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض لأدنى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، مواصلا التراجع من ارتفاع كبير الشهر الماضي مع جني المستثمرين للأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 2294.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، في طريقه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي متراجعا 1.8 بالمئة حتى الآن. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2303.40 دولار.وسرعان ما تخلى المعدن النفيس عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له عند 2320.78 دولار فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفا الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.وتراجع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا 5.7 بالمئة، أو نحو 140 دولارا، منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعا بموجات توتر في الشرق الأوسط ومشتريات قوية من البنوك المركزية.وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي للعملات لدى أو.سي.بي.ٍسي "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".وأشار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيضات الفائدة لبعض الوقت.والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 26.35 دولار وتتجه أيضا لتسجيل خسارة أسبوعية.وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 950.76 دولار مرتفعا بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع حتى الآن. وارتفع البلاديوم أيضا 0.9 بالمئة إلى 943.50 دولار.