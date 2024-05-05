الاقتصاد

انخفاض أرباح «لوبريف» 46.4% إلى 239 مليون ريال في الربع الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو لزيوت الأساس (لوبريف)، بنسبة 46.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 239.013 مليون ريال، مقابل 445.670 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، إضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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