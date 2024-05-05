شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل



ويناقش المنتدى في نسخته الثالثة العديد من الموضوعات أبرزها الممارسات والتجارب والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، كما يعد فرصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

وقال رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية حلول مبتكرة أضاف ان المنتدى أصبح منصة عالمية تستقطب نخبة من الخبراء والمتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار في قطاع إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم؛ لتوحيد الرؤى والجهود المتمكنة من أجل الخروج بحلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بنجاح أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى؛ ومواجهة التحديات والمعيقات لذلك، مما يسهم في دفع وتطوير عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.

وقال بورشيد: "نجح المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في تعزيز المكانة والدور الريادي الذي تميزت به المملكة العربية السعودية في عالم المشاريع العملاقة والمستقبلية المذهلة؛ منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 وحتى يومنا الحالي". مبادرات حكومية وأضاف: "يرتاد المنتدى سنويًا منذ انطلاقته الأولى رواد المشاريع من مختلف أنحاء العالم، من قادة فكر وأعمال، وأكاديميين ومدراء مهنيين وتقنيين، ومنظمات ومؤسسات كبرى، لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتطبيقات للنجاح والتميز في الإدارة والقيادة والتمكين، مما يسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرياض واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وأكبرها اقتصادًا."

ويستهدف المنتدى شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاعات شبه الحكومية، والشركات الهندسية والمقاولات والمشتريات، والشركات الناشئة، وشركات الإنشاءات والبنية التحتية، ورواد الأعمال، والمدراء التنفيذيين، ومدراء المشاريع، ومدراء الإستراتيجية، والمطورين، ومدراء مكاتب إدارة المشاريع، ومستشاري إدارة المشاريع، ومزودي التكنولوجيا. تمكين المرأة ويهدف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى تمكين المرأة والمهنيين المحترفين والشباب الطموح بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في إدارة المشاريع؛ من خلال تسليط الضوء على أبرز المحاور في الاقتصاد، والفطنة والحوكمة، وطرق العمل وسلسلة القيمة، والمشاريع الضخمة والأثر الاجتماعي المستدام، والتحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومهارات القوة الناعمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع وتدعم منظومة الاستدامة العالمية وتمكين القيادات العالمية.

ويصاحب المنتدى على مدار اليومين معرض تفاعلي تشارك فيه جهات عدة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، محلية وعالمية.

وينظم المنتدى العديد من ورش العمل التطبيقية، يديرها ويقدمها كفاءات من الخبراء المختصين؛ مقرونة بوحدات تطويرية مهنية معتمدة. ويتخلل أعمال المنتدى وقفات تكريم وتوقيع لمجموعة من الكتب القيّمة لنخبة رائدة من المؤلفين المتخصصين، تيسيرًا لمشاركة العلوم والمعرفة، وتعزيزًا لمكانة الكتاب وقيمته وأثره المستدام على المجتمع المهني. الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع عن إطلاق النسخة الثالثة للمنتدى في الرياض، تحت شعار "نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة"، خلال الفترة 2 - 3 يونيو المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.ويناقش المنتدى في نسخته الثالثة العديد من الموضوعات أبرزها الممارسات والتجارب والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، كما يعد فرصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.وقال رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية والمنتدى العالمي لإدارة المشاريع المهندس بدر بورشيد، إن المنتدى استطاع ان يحظى بمكانة متميزة على مدار عامين متتاليين.أضاف ان المنتدى أصبح منصة عالمية تستقطب نخبة من الخبراء والمتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار في قطاع إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم؛ لتوحيد الرؤى والجهود المتمكنة من أجل الخروج بحلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بنجاح أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى؛ ومواجهة التحديات والمعيقات لذلك، مما يسهم في دفع وتطوير عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.وقال بورشيد: "نجح المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في تعزيز المكانة والدور الريادي الذي تميزت به المملكة العربية السعودية في عالم المشاريع العملاقة والمستقبلية المذهلة؛ منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 وحتى يومنا الحالي".وأضاف: "يرتاد المنتدى سنويًا منذ انطلاقته الأولى رواد المشاريع من مختلف أنحاء العالم، من قادة فكر وأعمال، وأكاديميين ومدراء مهنيين وتقنيين، ومنظمات ومؤسسات كبرى، لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتطبيقات للنجاح والتميز في الإدارة والقيادة والتمكين، مما يسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرياض واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وأكبرها اقتصادًا."ويستهدف المنتدى شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاعات شبه الحكومية، والشركات الهندسية والمقاولات والمشتريات، والشركات الناشئة، وشركات الإنشاءات والبنية التحتية، ورواد الأعمال، والمدراء التنفيذيين، ومدراء المشاريع، ومدراء الإستراتيجية، والمطورين، ومدراء مكاتب إدارة المشاريع، ومستشاري إدارة المشاريع، ومزودي التكنولوجيا.ويهدف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى تمكين المرأة والمهنيين المحترفين والشباب الطموح بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في إدارة المشاريع؛ من خلال تسليط الضوء على أبرز المحاور في الاقتصاد، والفطنة والحوكمة، وطرق العمل وسلسلة القيمة، والمشاريع الضخمة والأثر الاجتماعي المستدام، والتحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومهارات القوة الناعمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع وتدعم منظومة الاستدامة العالمية وتمكين القيادات العالمية.ويصاحب المنتدى على مدار اليومين معرض تفاعلي تشارك فيه جهات عدة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، محلية وعالمية.وينظم المنتدى العديد من ورش العمل التطبيقية، يديرها ويقدمها كفاءات من الخبراء المختصين؛ مقرونة بوحدات تطويرية مهنية معتمدة. ويتخلل أعمال المنتدى وقفات تكريم وتوقيع لمجموعة من الكتب القيّمة لنخبة رائدة من المؤلفين المتخصصين، تيسيرًا لمشاركة العلوم والمعرفة، وتعزيزًا لمكانة الكتاب وقيمته وأثره المستدام على المجتمع المهني.