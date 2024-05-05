“أمانة الباحة” تطرح 33 فرصة استثمارية ببلدية العقيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة ببلدية محافظة العقيق (33) فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”،

واشتملت الفرص على ترميم وتشغيل المباني التجارية بالمحافظة، وإنشاء وتشغيل مركز رياضي وملاعب، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مجمع تجاري, وإنشاء وتشغيل فندق.

ويأتي طرح الفرص الاستثمارية ضمن حرص الأمانة على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة