شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية.. 293 مليار ريال إيرادات و305 مليارات مصروفات في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الإيرادات النفطية

المصروفات الفعلية

نفقات التمويل

القطاع العسكري

قطاع التعليم

الاحتياطي العام والدين

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من العام المالي 2024، إذ بلغت الإيرادات 293.433 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 305.820 مليار ريال، في حين بلغ عجز الميزانية 12.387 مليار ريال.وعرضت الوزارة تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات ومستويات العجز والفائض والدين.أظهر تقرير أداء ميزانية السعودية في الربع الأول من 2024، أن الإيرادات الفعلية للربع الأول من السنة المالية بلغت 293.433 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 181.922 مليار ريال بارتفاع 2% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من 2023.وأفادت بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 111.512 مليار ريال، في الربع الأول من 2024، مرتفعة بنسبة 9% عن الربع ذاته من العام الماضي.وأشارت إلى أن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بلعغت 6.545 مليار ريال، بانخفاض 9% على أساس سنوي، في حين بلغت الضرائب على السلع والخدمات 69.903 مليار ريال بارتفاع قدره 11%.وأوضحت أن الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بلغت 6.033 مليار ريال، بارتفاع 10% على أساس سنيو، بينما انخفضت الضرائب الأخرى 10%، مسجلة 3.690 مليار ريال.وبلغت الإيرادات الأخرى بسحب تقرير أداء ميزانية السعودية في الربع الأول الصادر عن وزارة المالية نحو 25.341 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 13% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وأشار تقرير أداء ميزانية السعودية في الربع الأول من 2024 إلى أن المصروفات الفعلية للربع الأول بلغت 305.820 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8% على أساس سنوي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.وأفاد التقرير بأن تعويضات العاملين بلغت 137.503 مليار ريال، بارتفاع 3% على أساس سنوي، بينما بلغت مصروفات استخدام السلع والخدمات 60.704 مليار ريال، بزيادة 12%.وبلغت نفقات التمويل 10.069 مليار ريال بزيادة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، بينما بلغت الإعانات نحو 8.329 مليار ريال، بارتفاع 37% على أساس سنوي.وانخفضت المنح بنسبة 38% في الربع الأول من 2024، مسجلة 315 مليون ريال، بينما بلغت المنافع الاجتماعية 23.847 مليار ريال، بزيادة 24%.وبلغت المصروفات الأخرى 30.550 مليار ريال، بانخفاض 10% على أساس سنوي، في حين بلغت الأصول غير المالية 34.503 مليار ريال، بارتفاع قدره 33% على أساس سنوي.ووفقا للتقرير فإن المنصرف الفعلي في قطاع الإدارة العامة خلال الربع الأول من 2024، بلغ 16.522 مليار ريال بنسبة 39% من إجمالي المعتمد المقدر بـ 42.653 مليار ريال.وأشار إلى أن المنصرف الفعلي في القطاع العسكري بلغ 49.295 مليار ريال، بنسبة 18% من إجمالي المعتمد المقدر بـ 269.049 مليار ريال في الميزانية المعتمدة لعام 2024.وبحسب التقرير فإن المنصرف الفعلي في قطاع الأمن والمناطق الإدارية بلغ 30.061 مليار ريال في الربع الأول من 2024، بنسبة 27% من إجمالي المعتمد المقدر بـ 112.181 مليار ريال في ميزانية العام الحالي.وقال التقرير إن المنصرف الفعلي في قطاع الخدمات البلدية بالربع الأول من 2024، بلغ 26.791 مليار ريال، بنسبة 33% من إجمالي المعتمد في ميزانية العام الحالي، المقدر بـ 81.218 مليار ريال.وأضاف أن المنصرف لقطاع التعليم في الربع الأول من 2024، بلغ 51.586 مليار ريال، بنسبة 26% من إجمالي المعتمد، المقدر بـ 195.062 مليار ريال في ميزانية 2024.وأشار إلى أن المنصرف الفعلي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بلغ 60.502 مليار ريال في الربع الأول من 2024، بنسبة 28% من إجمالي المعتمد في الميزانية المقدر بـ 213.743 مليار ريال.وأوضح التقرير أن المنصرف الفعلي في قطاع الموارد الاقتصادية بلغ 18.686 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 22% من إجمالي المعتمد بالميزانية، المقدر بـ 83.661 مليار ريال.ولفت إلى أن المنصرف في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بلغ 9.568 مليار ريال، بنسبة 25% من إجمالي المعتمد المقدر بـ 37.886 مليار ريال، في ميزانية العام الحالي.ونوه التقرير بأن المنصرف الفعلي في قطاع البنود العامة خلال الربع الأول من 2024 بلغ 42.809 مليار ريال، بنسبة 20% من 215.547 مليار ريال إجمالي المقدر في الميزانية المعتمدة في 2024,وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة بحسب التقرير 391.936 مليار ريال، بينما بلغ رصيد الحساب الجاري 80.323 مليار ريال في الربع الأول من 2024.ووفقا للتقرير فإن الدين العام في السعودية بلغ 1.115.826 تريليون ريال، منها 665.030 دين داخلي، و450.795 مليار ريال دين خارجي.