مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12373 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 20.78 نقطة ليقفل عند مستوى 12373.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 210 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الواحة، وريدان، والكابلات السعودية، ومهارة، والسيف غاليري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: جي إي جي، والباحة، وسلامة، ونادك، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.94%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وسبكيم العاليمية، وباتك، والأصيل، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سال، وسبكيم العالمية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 332.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 26790.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.